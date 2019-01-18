В пермском аэропорту появится часовня
В специально выделенном помещении терминала пермского аэропорта откроется часовня.
Конструкция помещения была собрана в конце 2018 года, но в настоящий момент часовня не действует. Ее открытие назначено после освящения и благословения митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, передает издание «Текст».
В настоящее время часовни действуют во многих крупных российских аэропортах.
Напомним, ранее сообщалось, что Росавиация субсидирует девять авиарейсов из Перми в 2019 году.Общество
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