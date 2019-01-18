В пермском аэропорту появится часовня

В специально выделенном помещении терминала пермского аэропорта откроется часовня.

Конструкция помещения была собрана в конце 2018 года, но в настоящий момент часовня не действует. Ее открытие назначено после освящения и благословения митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, передает издание «Текст».

В настоящее время часовни действуют во многих крупных российских аэропортах.

Напомним, ранее сообщалось, что Росавиация субсидирует девять авиарейсов из Перми в 2019 году.