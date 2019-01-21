«Аэрофлот» просит прокуратуру разобраться с блогером

Фото: Максим Платонов

Работники департамента наземного обеспечения перевозок «Аэрофлота» составили письмо, которое направили на имя прокурора Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дениса Кочетыгова. В письме сотрудники авиакомпании жалуются на блогера Александра Соколовского, сообщает «РИА Новости».

В документе работники «Аэрофлота» говорят о том, что некоторые фото- и видеозаписи, сделанные Соколовским и размещенные в интернете, содержат нецензурные оскорбления как в адрес «Аэрофлота», так и в адрес его сотрудников. Авторы письма просят проверить действия блогера и привлечь к административной ответственности. Ранее сообщалось о том, что «Аэрофлот» исключил Соколовского из бонусной программы за критику и оскорбления сотрудников авиакомпании.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» может повысить стоимость билетов на некоторых направлениях. «Тарифы с 1 января 2019 не повышались, однако возможно повышение тарифов на уровень инфляции прошлого года. Реализация данного повышения будет производиться точечно в зависимости от складывающегося спроса», — сообщил источник ТАСС в «Аэрофлоте».