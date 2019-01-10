«Аэрофлот» может повысить тарифы на уровень инфляции 2018 года — СМИ

Авиакомпания «Аэрофлот» может повысить стоимость билетов на некоторых направлениях.

«Тарифы с 1 января 2019 не повышались, однако возможно повышение тарифов на уровень инфляции прошлого года. Реализация данного повышения будет производиться точечно в зависимости от складывающегося спроса», — сообщил источник ТАСС в «Аэрофлоте».



Он заявил, что в числе факторов, из-за которых возможно повышение тарифа, «конечно, стоимость авиаГСМ и валютный курс».



Ранее сообщалось, что авиакомпании могут поднять стоимость билетов из-за роста цен на керосин.