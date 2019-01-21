В Федерации фигурного катания не восприняли всерьез высказывание фигуристки о допинге

Фото: Олег Тихонов

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков не стал всерьез относиться к словам 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой о допинге. «Да ну, чушь какая-то», — прокомментировал ее слова «Спорт-экспрессу» Горшков.

Напомним, 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, которая сейчас тренируется в московском клубе «Снежные барсы», во время прямого эфира в Instagram заявила, что для стабильных выступлений в фигурном катании нужно применять допинг. А также, по ее словам, его употребляют спортсмены, занимающиеся во дворце спорта «Хрустальный».

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить.

В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют», — заявила Шаботова.

