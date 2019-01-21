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13-летняя фигуристка Шаботова: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга, и все» (видео)

12:33, 21.01.2019
13-летняя фигуристка Шаботова: «Как выступать стабильно? Выпить много допинга, и все» (видео)
Фото: YouTube

13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, которая сейчас тренируется в московском клубе «Снежные барсы», во время прямого эфира в Instagram заявила, что для стабильных выступлений в фигурном катании нужно применять допинг. А также, по ее словам, его употребляют спортсмены, занимающиеся во дворце спорта «Хрустальный».

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить.

В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют», — заявила Шаботова.

Напомним, что на последней Олимпиаде в Пхенчане российские спортсмены выступали под нейтральным флагом из-за допинговых скандалов и обвинений, что в допинговой системе принимали участие государственные лица.

Спорт
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