За границей новогодние траты россиян в рублях выросли на 5,2%

Международная платежная система Visa опубликовала расходы россиян на новогодние праздники за границей. С 1 по 10 января 2019 года расходы по картам за границей составили 20 млрд рублей, или порядка 300 млн долларов, сообщает РБК. В рублевом выражении траты россиян выросли на 5,2%, при этом в долларовом снизились почти на 10%. За аналогичный период прошлого года расходы в рублях составили 19 млрд, в долларах — порядка 330 млн. На такой динамике сказался рост курса доллара к рублю, который превысил 20%. При этом второй год подряд отмечается снижение среднего чека. В 2019 году он составляет 5 542 рубля, падение за год составило 3,4%. Больше всего денег на новогодние праздники россияне оставили в Италии, ОАЭ и Таиланде.

Напомним, Министерство экономического развития РФ собирается ужесточить контроль за компаниями, отправляющими туристов за границу.