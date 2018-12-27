В России собираются ужесточить контроль за туроператорами

Министерство экономического развития РФ собирается ужесточить контроль за компаниями, отправляющими туристов за границу.

Ведомство уже разработало новые требования к отчетности операторов выездного туризма. Согласно ним, наряду с информацией о количестве отправленных за границу туристов и общей стоимости проданных туров, фирмы должны будут раскрывать и среднюю стоимость туров.

Также туроператоров могут обязать указывать в отчетности и количество выехавших за рубеж туристов, в пользу которых в предыдущем году были заключены договоры добровольного страхования. Речь идет о страховых полисах, обеспечивающих возмещение расходов на медицинскую помощь за рубежом, пишет РБК.



Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу 7 декабря из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В результате на острове Хайнань вынужденно задержались около 1,5 тысячи российских туристов, включая жителей Казани, Уфы и Самары.