Эксперты назвали типы успешных руководителей Четвертой промышленной революции
Международная консалтинговая компания Deloitte провела исследование и назвала основные типы руководителей, способных наладить эффективную работу компаний в условиях Четвертой промышленной революции.
К таким типам относятся сторонник социально ориентированного подхода к бизнесу, приверженец решений, основанных на анализе данных, проводник радикальных изменений и активист кадрового развития, пишет РБК.
Также Deloitte назвала характеристики современных лидеров. Это стремление к общественной пользе, решительность, наличие долгосрочного видения в сфере технологий, принятие решений на основе данных и активный подход к развитию персонала.
Исследование составлено на основе опроса, проведенного агентством Forbes Insights в июне и августе 2018 года среди 2 042 руководителей международных компаний из 19 стран мира.
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