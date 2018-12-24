Кириенко назвал качество, которое Путин ценит в управленцах

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко напомнил, что президент России Владимир Путин называет главным качеством для управленца сочувствие.



«Владимир Владимирович [Путин] несколько раз говорил, когда ему задавали вопрос: что самое главное для человека, который претендует на роль лидера, на высшие должности в стране? <…> он сказал, что важнейшее квалификационное требование — способность чувствовать боль простого человека. Эта возможность сопереживания», — приводит «РИА Новости» слова Кириенко.

Он также в числе важных требований к управленцам назвал понимание чиновниками того, как устроена реальная жизнь в регионах.

«Люди живут в регионах, не в министерствах и ведомствах. Поэтому их жизнь меняться будет от реализации нацпроектов, если это будет реализовано в первую очередь в регионах», — пояснил Кириенко.

Ранее Путин, комментируя выполнение национальных проектов, призвал власти не допустить, «чтобы за решением глобальных задач прорыва потерялся конкретный человек с его повседневными заботами и нуждами».