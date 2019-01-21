Роскомнадзор запустил дело в отношении Facebook и Twitter из-за локализации данных

Роскомнадзор сообщил о старте административного производства в отношении Facebook и Twitter. В ведомстве сообщили, что обе соцсети не ответили на требование локализовать личные данные пользователей из России.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

При этом ранее в Роскомнадзоре утверждали, что Facebook и Twitter предоставили сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей в полном объеме и в срок.