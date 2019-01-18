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Facebook и Twitter предоставили Роскомнадзору сведения о локализации баз данных россиян

12:57, 18.01.2019
Facebook и Twitter предоставили Роскомнадзору сведения о локализации баз данных россиян
Фото: pexels.com

Американские компании Facebook и Twitter предоставили в Роскомнадзор сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, данные были получены в срок — 17 января. Заключение будет готово 21 января, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

«Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник (21 января)», — добавили в РКН.

Ранее сообщалось, что представители компании Twitter предложили Роскомнадзору провести встречу в январе 2019 года.

ТехнологииIT
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