В 2018 году количество закрывшихся в Татарстане предприятий выросло в 4 раза

По итогам 2018 года в Татарстане закрылось 10,5 тысячи компаний. Это в 4 раза больше, чем годом ранее.

При этом более 8,5 тысячи компаний РТ закрылись сами или в силу отсутствия операционной деятельности в 2017 году, выяснила аналитическая служба «Реального времени».

Из данных о ликвидации следует, что «Татнефть» закрыла компанию-«прокладку» в системе реализации, усилив ТД «КАМА», казанская «дочка» группы DNS с полуторамиллиардной прибылью вошла в состав всероссийской ретейл-«матери» с прибылью в 15 раз меньшей, а челнинская транспортная компания вызвала своим банкротством подозрения местных налоговиков.

Любопытство вызывает и ликвидация крупной «дочки» ООО «АПК «Высокая гора» с миллиардными оборотами — аккурат за несколько месяцев до того, как к компании предъявил иск почти на полмиллиарда «Татфондбанк».

Подробнее читайте в материале «Реального времени».