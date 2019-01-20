Жители Татарстана смогут увидеть «кровавое» лунное затмение

В ночь с 20 на 21 января жители Татарстана смогут увидеть в небе лунное затмение.

По словам специалистов Московского планетария, полная фаза астрономического явления продлится с 6:34 по 9:51 по мск. Лучше всего лунное затмение будет видно в Северо-Западной части России.

Полное погружение в северную часть тени Земли продлится более часа. В это время из-за земной тени видимая поверхность Луны примет красновато-бурый оттенок.

Специалисты советуют наблюдать затмение с помощью телескопа с нейтральными фильтрами.

Напомним, ранее россияне в августе в прошлом году наблюдали самый красивый звездопад.