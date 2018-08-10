Россияне 12 и 13 августа увидят самый красивый звездопад 2018 года

Жители всего Северного полушария Земли увидят звездные дожди – яркий метеорный поток Персеиды. Пик их появления на небосклоне придется на 12 и 13 августа.



Всего же падение метеоров можно будет наблюдать до 20 августа, передает «Югополис».

По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час.

Персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Его интенсивность постепенно растет, достигает пика и затем падает.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июля на всей территории России, в том числе и в Казани, можно было увидеть самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке и Великое противостояние Марса с Солнцем.

