Минэнерго опубликовало требования к «умным» счетчикам для дома

Минэнерго РФ опубликовало требования к «умным» счетчикам, которые начнут устанавливать в жилых домах с 1 июля 2020 года. Информация размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, прибор учета должен передавать защищенные данные об объемах потребления и о качестве услуги, о величине потерь на участке сети от точки измерения до точки поставки. Также собственник счетчика обязан предоставлять потребителям бесплатный доступ к таким данным.

Кроме того, «умный» счетчик будут ставить в случаях, когда прибора учета на участке вовсе нет, или подошел срок его поверки, или прибор сломался. Отмечается, платить за прибор будет компания, передает «Российская газета».

Цены на организацию учета установлены отдельным приказом Минэнерго.

Напомним, ранее в России предложили снять с жильцов домов обязанность устанавливать счетчики.



