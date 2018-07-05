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В России предложили снять с жильцов домов обязанность устанавливать счетчики

14:05, 05.07.2018
В России предложили снять с жильцов домов обязанность устанавливать счетчики
Фото: minpromtorg.gov.ru

Члены Совета Федерации направили в правительство текст законопроекта, согласно которому с жильцов снимается обязанность по установке и обслуживанию счетчиков воды, газа и электричества в домах. Об этом сообщил председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

«В проекте федерального закона мы предлагаем обязать ресурсоснабжающие организации самим устанавливать приборы учета воды, газа, электроэнергии и теплоэнергии, самостоятельно их проверять и обслуживать, а также организовать учет объема и качества поставляемых энергетических ресурсов с возможностью дистанционного снятия показаний и автоматизированной обработки данных», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минэнерго освободит население от платы за бытовые счетчики.

ОбществоИнфраструктура
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