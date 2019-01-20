Глава Минстроя РФ назвал полный отказ от газовых плит крайностью
Глава Минстроя Владимир Якушев назвал предложение полностью отказаться от газовых плит в России крайностью.
«Я думаю, это крайность, — сказал он в эфире телеканала „Россия-1“, комментируя инициативу.
Министр отметил, что не везде можно будет перейти на электрические плиты, „причем это будет стоить очень приличных денег“, пишет ТАСС.
Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт.
Инициатива последовала после трагедии в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа
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