Глава Минстроя РФ назвал полный отказ от газовых плит крайностью

Глава Минстроя Владимир Якушев назвал предложение полностью отказаться от газовых плит в России крайностью.

«Я думаю, это крайность, — сказал он в эфире телеканала „Россия-1“, комментируя инициативу.

Министр отметил, что не везде можно будет перейти на электрические плиты, „причем это будет стоить очень приличных денег“, пишет ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт.

Инициатива последовала после трагедии в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа

