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Глава Минстроя РФ назвал полный отказ от газовых плит крайностью

16:50, 20.01.2019
Глава Минстроя РФ назвал полный отказ от газовых плит крайностью
Фото: pixabay.com

Глава Минстроя Владимир Якушев назвал предложение полностью отказаться от газовых плит в России крайностью.

«Я думаю, это крайность, — сказал он в эфире телеканала „Россия-1“, комментируя инициативу.

Министр отметил, что не везде можно будет перейти на электрические плиты, „причем это будет стоить очень приличных денег“, пишет ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт.

Инициатива последовала после трагедии в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа

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