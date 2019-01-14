В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт.

«Я считаю, что, когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением», — сказала она.

Как пишут «Известия» инициатива последовала после трагедии в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа.



Сегодня же в городе Шахты Ростовской области при взрыве газа в девятиэтажном доме, по предварительным данным, пострадали пять человек.