Гильдия продюсеров США назвала «Зеленую книгу» лучшим фильмом года
Картина «Зеленая книга» Питера Фаррелли завоевала главный приз Гильдии продюсеров США (Producers Guild Award, PGA) в номинации «Лучший фильм».
The Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures
WINNER: #GreenBookMovie: Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly @NickVallelonga #PGAAwards ✨ pic.twitter.com/2PuITR1VYQ
— Producers Guild (@producersguild) 20 января 2019 г.
На награду также претендовали фильмы «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Черная пантера», «Черный клановец», «Безумно богатые азиаты», «Фаворитка», «Тихое место», «Рома» и «Власть».
Ранее в Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Лучшим драматическим фильмом стала картина о группе Queen «Богемская рапсодия». Рами Малек, сыгравший фронтмена группы Фредди Меркьюри, получил «Золотой глобус» как лучший драматический актер.ОбществоКультура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым