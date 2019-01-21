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Гильдия продюсеров США назвала «Зеленую книгу» лучшим фильмом года

00:32, 21.01.2019
Гильдия продюсеров США назвала «Зеленую книгу» лучшим фильмом года
Фото: wikipedia.org

Картина «Зеленая книга» Питера Фаррелли завоевала главный приз Гильдии продюсеров США (Producers Guild Award, PGA) в номинации «Лучший фильм».

На награду также претендовали фильмы «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Черная пантера», «Черный клановец», «Безумно богатые азиаты», «Фаворитка», «Тихое место», «Рома» и «Власть».

Ранее в Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

Лучшим драматическим фильмом стала картина о группе Queen «Богемская рапсодия». Рами Малек, сыгравший фронтмена группы Фредди Меркьюри, получил «Золотой глобус» как лучший драматический актер.

ОбществоКультура
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