В США назвали победителей премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Лучшим драматическим фильмом стала картина о группе Queen «Богемская рапсодия». Рами Малек, сыгравший фронтмена группы Фредди Меркьюри, получил «Золотой глобус» как лучший драматический актер.
Congratulations to Bohemian Rhapsody (@BoRhapMovie) — Best Motion Picture — Drama. — #GoldenGlobes pic.twitter.com/t46TX6xZhc
— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 7 января 2019 г.
Статуэтку как лучшая драматическая актриса получила Гленн Клоуз («Жена»). За лучшие роли второго плана награды получили отмечены Махершала Али («Зеленая книга») и Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).
Режиссером года стал Альфонсо Куарона («Рим»). Эта же картина удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Награду в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» завоевала картина «Зеленая книга». Статуэтки за лучшие роли в этих жанрах получили Кристиан Бэйл («Власть») и Оливия Колман («Фаворитка»).
Лучшим анимационным фильмом стал«Человек-паук: Через вселенные».
Ранее члены Национального общества кинокритиков США (National Society of Film Critics) распределили свои награды по итогам 2018 года.ОбществоКультура
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