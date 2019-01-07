В США назвали победителей премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

Лучшим драматическим фильмом стала картина о группе Queen «Богемская рапсодия». Рами Малек, сыгравший фронтмена группы Фредди Меркьюри, получил «Золотой глобус» как лучший драматический актер.

Статуэтку как лучшая драматическая актриса получила Гленн Клоуз («Жена»). За лучшие роли второго плана награды получили отмечены Махершала Али («Зеленая книга») и Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»).

Режиссером года стал Альфонсо Куарона («Рим»). Эта же картина удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».



Награду в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» завоевала картина «Зеленая книга». Статуэтки за лучшие роли в этих жанрах получили Кристиан Бэйл («Власть») и Оливия Колман («Фаворитка»).

Лучшим анимационным фильмом стал«Человек-паук: Через вселенные».



Ранее члены Национального общества кинокритиков США (National Society of Film Critics) распределили свои награды по итогам 2018 года.