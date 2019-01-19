Инвестор запустит в Нижнем Новгороде завод по переработке пластика

В Нижнем Новгороде готовится к запуску завод «Фантастик-пластик». Он начнет перерабатывать пластик в III квартале 2019 года.

«Вопрос переработки, а не захоронения пластика, является очень значимым для экологии страны и мира. Мы пошли в этом направлении и сейчас достраиваем завод по переработке пластиковой бутылки, полиэтиленовой пленки, пакетов, которые являются четвертью от общего объема мусора в мире. Запуск завода планируется в третьем квартале 2019 года», — цитирует ТАСС директора завода Сергея Халевского.

По его словам, завод будет производить полиэтиленовые гранулы и хлопья, которые являются сырьем для пластиковых бутылок, изделий в автомобилестроении, труб, мебели, кабельной изоляции и т. д.

«Это сырье востребовано, так как в России мало производителей первичных гранул, а рынок вторичного сырья, по сравнению с Европой, не развит», — отметил Халевский.

Половина пластика для переработки будет поступать от крупнейшего в России мусоросортировочного комплекса «МАГ-1», расположенного в Нижегородской области, а вторая половина — из других регионов РФ, уточнил директор.