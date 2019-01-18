Сегодня самая длинная пробка в Казани превысила 5 километров

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 5,3 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на Горьковском шоссе от Малого Лебяжьего озера до улицы Болотникова. Пробка продержалась 50 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и соответствует обычному уровню.



Наиболее загруженные магистрали вечером оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (7 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов).



Напомним, что вчера длина самой большой пробки в Казани составила 6,6 км.