ФАС: продажа алкоголя и табака в специализированных магазинах негативно отразится на конкуренции

В ФАС негативно оценили предложение ограничить продажу табачной и алкогольной продукции только специализированными магазинами. Антимонопольщики считают, что такой подход вредит конкурентной среде.

«Идея продажи алкогольной и табачной продукции в специализированных магазинах не нова. Более того, в отдельных субъектах Российской Федерации местными органами власти уже проводились эксперименты по введению такой системы продаж алкоголя и табака. Результат – ухудшение конкурентной среды и увеличение нелегальных продаж», — приводит RNS слова начальника контрольно-финансового управления ФАС Наталии Исаевой.

Она добавила, что следует искать иные, более конструктивные способы регулирования отраслей.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил продавать алкоголь и табак только в специальных магазинах. Он считает, что такая мера уменьшит число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент магазинов не будет провоцировать у несовершеннолетних желание попробовать пиво и сигареты.