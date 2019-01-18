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В России предложили продавать алкоголь и табак только в специальных магазинах

08:58, 18.01.2019 2
В России предложили продавать алкоголь и табак только в специальных магазинах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России предложили продавать алкоголь и табак только в специальных магазинах. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Если законопроект будет принят, то алкогольную и табачную продукцию нельзя будет купить в обычных продуктовых магазинах. Вход в специальные магазины будет запрещен для лиц моложе 18 лет. В них не будет продаваться ничего, кроме сопутствующей табаку продукции, например, зажигалок.

По мнению депутата, мера уменьшит число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент магазинов не будут провоцировать в несовершеннолетних желания попробовать пиво и сигареты, пишет RT.

Ранее глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предложил «Почте России» открыть бары в своих отделениях. Так он отреагировал на сообщения о продаже алкоголя на почте.

До этого в пресс-службе «Почты России» прокомментировали появившиеся в соцсетях фотографии с продающимся в отделениях пивом. «Почта» начала продавать слабоалкогольную продукцию в 3,2 тысячи отделений по всей стране.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:08
    Давно пора,но в россии вряд ли получится.
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  • Анонимно 09:21
    Что в россии умного могут предложить покупателям ,ответ один НИЧЕГО ,больше проблем это всегда пожалуста.
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