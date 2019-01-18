В России предложили продавать алкоголь и табак только в специальных магазинах

В России предложили продавать алкоголь и табак только в специальных магазинах. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Если законопроект будет принят, то алкогольную и табачную продукцию нельзя будет купить в обычных продуктовых магазинах. Вход в специальные магазины будет запрещен для лиц моложе 18 лет. В них не будет продаваться ничего, кроме сопутствующей табаку продукции, например, зажигалок.

По мнению депутата, мера уменьшит число спонтанных покупок этих товаров, а ассортимент магазинов не будут провоцировать в несовершеннолетних желания попробовать пиво и сигареты, пишет RT.

Ранее глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предложил «Почте России» открыть бары в своих отделениях. Так он отреагировал на сообщения о продаже алкоголя на почте.

До этого в пресс-службе «Почты России» прокомментировали появившиеся в соцсетях фотографии с продающимся в отделениях пивом. «Почта» начала продавать слабоалкогольную продукцию в 3,2 тысячи отделений по всей стране.