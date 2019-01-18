В Сочи инженер «Водостока» получил условный срок по делу о гибели ребенка из Татарстана

В Сочи суд признал 32-летнего заместителя главного инженера МУП «Водосток» Сергея Пинчука виновным в халатности, повлекшей смерть ребенка из Татарстана. Он приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Установлено, что с августа 2017 года по август 2018-го предприятие не проверяло исправность ливневой канализации в поселке Лазаревское, передает пресс-служба регионального главка СКР. В результате специалисты не заметили отсутствия решетки на ливневке, в которой утонул 7-летний мальчик из Татарстана.

Кроме условного срока Пинчук получил на два года запрет занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с административно-хозяйственными полномочиями.

Напомним, что в декабре 2018 года суд прекратил уголовное дело в отношении хозяина расположенной поблизости гостиницы. 3 августа в сочинском поселке Лазаревское погиб мальчик из Нижнекамска, упав в ливневую канаву.