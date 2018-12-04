В Сочи прекратили дело о гибели ребенка из Татарстана в ливневой канаве

Суд Лазаревского района Сочи закрыл уголовное дело о гибели семилетнего мальчика, упавшего в ливневую канализацию.

Пресс-секретарь суда Наталья Зубенко уточнила, что дело прекращено в связи с примирением сторон.

По информации источника «Интерфакса», потерпевшим было выплачено 150 тысяч рублей.

Напомним, что 3 августа в сочинском поселке Лазаревское погиб мальчик из Нижнекамска, упав в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась спасти внука, но его течением унесло в море.

По информации краевой прокуратуры, ливневая канава была самостоятельно переделана хозяином расположенной поблизости гостиницы. Ему было предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности».

