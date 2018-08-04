В Сочи унесло в открытое море мальчика из Татарстана, он погиб

В сочинском поселке Лазаревское скончался мальчик из Татарстана — он упал в ливневую канаву.

Как передает пресс-служба Следкома, находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. Его обнаружили спустя некоторое время без признаков жизни.

Мэрия Сочи уже связалась с отцом мальчика, он должен в город прибыть сегодня.

«Бабушка сейчас находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь. Все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников, а также же с транспортировкой, администрация города берет на себя», — говорится в сообщении администрации.



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