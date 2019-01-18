Кузьмин об уходе из «Рубина»: «Позвонил директор и сказал, что надо расставаться. В команде сложная ситуация»
Экс-капитан «Рубина» Олег Кузьмин в интервью Sport24 рассказал, как произошел его уход из казанской команды.
— В мае 2018 года «Рубин» расторг контракт с вами. Как это произошло?
— Команда ушла в отпуск, на третий-четвертый день мне позвонил генеральный директор и сообщил о встрече. Он сказал, что в команде сложная финансовая ситуация и надо расставаться.
— Это было неожиданностью?
— У меня был действующий контракт, поэтому, уходя в отпуск, я ни о чем не знал. Был готов еще поиграть, несмотря на травмы.
— С Бердыевым говорили?
— Нет, но я думаю, что он был в курсе — без него ничего не решается в клубе.
— Нет обиды на руководство «Рубина»?
— А что обижаться, раз они так решили? Мне было предложено сыграть прощальный матч, но отпуск был расписан на месяц вперед, поэтому провести такую встречу я не мог.
— Почему не получилось перейти в другую команду свободным агентом?
— Во-первых, я все-таки не молодой футболист. Во-вторых, во многих клубах достаточно сложная финансовая ситуация. И я решил, что уже можно закончить. А куда идти, если нормальных вариантов не было? А о тех, что были, я даже говорить не хочу, — сказал Кузьмин.
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