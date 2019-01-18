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Водитель скорой помощи в Перми осужден за изготовление мефедрона

15:14, 18.01.2019
Водитель скорой помощи в Перми осужден за изготовление мефедрона
Фото: 59.мвд.рф

В Перми перед судом предстал 30-летний водитель скорой помощи, обвиняемый в изготовлении и распространении наркотиков.

По версии следствия, мужчина совместно с подельником в гараже оборудовали переносную для приготовления запрещенных веществ. В результате проверки оперативники нашли в помещении 60 граммов мефедрона.

Известно, что владелец гаража соблюдал меры конспирации и тщательно подбирал клиентов, сбывая наркотики только знакомым лицам. Изготовлением запрещенных веществ занимался его 26-летний товарищ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд признал гражданина виновным и приговорил его к 12 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу 110 тысяч рублей.

Дело в отношении второго фигуранта рассматривается отдельно тем же судом.

Напомним, ранее в Чувашии 20 наркосбытчиков получили 226 лет колонии.

Общество
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