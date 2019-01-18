В Чувашии 20 наркосбытчиков получили 226 лет колонии

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В Чувашии перед судом предстала преступная группа, которая занималась сбытом наркотиков в Чебоксарах, Новочебоксарске и Йошкар-Оле.

Спецоперация по поимке фигурантов дела велась в течение нескольких месяцев. В результате было задержано 20 человек в возрасте от 20 до 37 лет, среди которых оказались уроженцы Вологодской и Ульяновской областей, Чувашии и Башкирии.

По данным следствия, общение между участниками группы велось через мессенджеры, а сбыт запрещенных веществ осуществлялся бесконтактным способом через «закладки».

Из незаконного оборота было изъято более 3,5 килограмма синтетических наркотиков. Следствие по уголовного делу велось около 2 лет, объем материалов составил более 40 томов, сообщили в ГУ МВД по Чувашии.

В результате все преступники были признаны виновными. Суд приговорил 18 молодых людей и двух девушек в возрасте от 20 до 37 лет к наказанию в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет.

Общий срок лишения свободы для 20 участников незаконного наркобизнеса составил почти 226 лет.

Напомним, ранее в Перми осудили девять дилеров, торговавших наркотиками через Telegram.