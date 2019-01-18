Следком: доказано владение экс-главой Серпуховского района землями еще на 2,2 млрд рублей

Следственный комитет нашел доказательства владения экс-главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном и его сообщниками землями еще на 2,2 миллиарда рублей.

По данным ведомства, Шестун совместно с находящимися в розыске Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно приобретали землю в Серпуховском районе.

«При проведении следственных действий получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 2,2 млрд руб. (по кадастровой стоимости), оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц», — говорится в сообщении СКР.

Ранее прокуратура также сообщила об имуществе экс-главы подмосковного района на 10 млрд рублей. В список вошли 676 объектов недвижимости и 22 автомобиля.

Напомним, Шестун был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении полномочий. Следствие считает, что в период с 2008 по 2014 год он передал ООО «Центр» четыре земельных участка, чем нанес ущерб бюджету муниципалитета на сумму свыше 62 млн рублей.

