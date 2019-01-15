Прокуратура нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья имущество на 10 млрд рублей

Генпрокуратура нашла у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна имущество на 10 млрд рублей.

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, у Шестуна обнаружили 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из них 565 — это участки, оформленные на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц. Также были найдены 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн рублей.



«По нашим оценкам, по предварительным, все это имущество оценивается в 10 млрд руб. С учетом того, что выявленное имущественное положение Шестуна не соответствует никоим образом его официальным доходам, Генеральная прокуратура в самые ближайшие дни, буквально в течение нескольких дней, закончит готовить материалы для направления в суд иска об обращении всего этого имущества в доход государства», — цитирует Куренного РБК.



Напомним, Шестун был задержан в июне 2018 года по подозрению в превышении полномочий. Следствие считает, что в период с 2008 по 2014 год он передал ООО «Центр» четыре земельных участка, чем нанес ущерб бюджету муниципалитета на сумму свыше 62 млн рублей. Позже следователи переквалифицировали дело на статью о мошенничестве. Шестун свою вину не признает.