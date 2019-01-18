Самарский губернатор оценил объем возможных инвестиций АвтоВАЗа и Renault по спецконтракту в 200 млрд рублей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в конце 2018 года АвтоВАЗ и Renault-Nissan-Mitsubishi подписали с правительством РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК). Он оценил возможный объем вложений в 200 млрд рублей.

«Масштаб инвестиций — 70 миллиардов там зафиксировано, мы разговаривали с руководством АвтоВАЗа, в тесном самом контакте находимся… Все-таки мы оцениваем возможный объем инвестиций до 200 миллиардов рублей», — приводит слова губернатора агентство «Прайм».

По данным АвтоВАЗа, контракт планировалось заключить 25 декабря, однако на тот момент и вплоть до конца года информации о подписании документа не появлялось.

Напомним, что в конце ноября 2018 года АвтоВАЗ от лица альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ-Mitsubishi в конце ноября подал заявку на специнвестконтракт СПИК в Минпромторг. Согласно документу, объем инвестиций за 10 лет составляет более 70 млрд рублей.

Заявка предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства в РФ.