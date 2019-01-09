Росавиация субсидирует девять авиарейсов из Перми в 2019 году

Росавиация утвердила девять субсидируемых авиамаршрутов из Перми.

Финансовая поддержка в 2019 году будет направлена на авиаперевозку в Новосибирск (авиакомпания «Сибирь»), Нижний Новгород («Азимут»), Казань, Нижневартовск, Самару, Ноябрьск, Салехард, Новый Уренгой («ЮВТ АЭРО)» и Сургут («Ютэйр»).

Некоторые направления будут субсидированы также из краевого бюджета и региона, куда выполняется перелет, уточнили в пресс-службе Пермского края.

Стоит отметить, что пассажиропоток пермского аэропорта по итогам 2018 года достиг 1,5 млн человек, что на 13,5% больше, чем в предыдущем году.

Напомним, ранее стало известно, что «Победа» запустила регулярные рейсы из Перми в Тбилиси.



