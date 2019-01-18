Букмекеры прогнозируют победу России на «Евровидении–2019»

Букмекерские конторы в Европе начали принимать ставки на итоги конкурса «Евровидение–2019», который пройдет в Израиле в мае.

По данным портала Eurovisionworld на 18 января, наилучшие шансы на победу у представителя России — 11%. Однако в настоящее время имя российского исполнителя неизвестно.

На втором месте расположилась Швеция — 8%, на третьем находится Франция с 6%. Меньше всего шансов у Латвии и Албании.

Напомним, 64-й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Ожидается, что в качестве ведущих выступят шоумен Эрез Таль и топ-модель Бар Рафаэли.

В 2018 году на «Евровидении» победила 25-летняя представительница Израиля Нетта Барзилай. На конкурсе она исполнила песню «Toy» («Игрушка»).

Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Медведева выразила готовность принять участие в «Евровидении».