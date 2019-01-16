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Фигуристка Медведева выразила готовность принять участие в «Евровидении»

14:14, 16.01.2019 111
Фигуристка Медведева выразила готовность принять участие в «Евровидении»
Фото: wikimedia.org / Luu

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем распорядке дня в Канаде и ответила на вопрос о возможном участии в конкурсе песен «Евровидение» в качестве фигуристки.

«Мы можем выходить на лед в любое время. Я встаю в 8.30—9 часов утра. Моя первая тренировка начинается в 11.45 утра. Я встаю, потом делаю кофе, при этом особо не завтракаю. Я могу сходить побегать на голодный желудок, а могу поесть. У меня есть время привести себя в порядок. Мы живем близко к тренировочному комплексу. Между тренировками нет больших перерывов, но мне так лучше: одна часовая тренировка, потом перерыв полчаса, потом еще одна. Примерно в 17 часов вечера я свободна.

За время в Канаде успели сходить на несколько концертов. Мы сходили на снежное шоу. Мне нравится, что в Канаде есть время восстанавливать себя морально.

Помогу ли Костову выиграть «Евровидение», как Плющенко — Билану? Если он поможет мне выиграть Олимпиаду, то помогу. Что касается фанатских страниц, то отношусь к ним положительно», — приводит слова Медведевой «Чемпионат».

Напомним, что Евгений Плющенко принял участие в роли фигуриста в победном выступлении Димы Билана на «Евровидении» в 2008 году.

Спорт
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