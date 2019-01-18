Средний чек в ПФО в декабре вырос почти на 25%

По итогам декабря 2018 года средний чек в Приволжском федеральном округе составил 563 рубля, что на 24,5% по сравнению с ноябрем того же года. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

В среднем по России чек достиг отметки в 624 рубля (+18,2%). Годовой рост чека составил 6,5%. Таким образом, номинально размер среднего чека в минувшем декабре превзошел значения двух предыдущих лет, но уступил уровню декабря 2015 и 2014 годов.

Индекс среднего чека рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel о покупках, поступающих в режиме онлайн от 40 тыс. покупателей в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.

Ранее стало известно, что в декабре 2018 года реальные расходы россиян оказались самыми низкими за последние 4 года.

В целом траты выросли на 13,2% относительно ноября и на 1,6% по сравнению с декабрем 2017 года. Они стали самыми высокими за те же 4 года.