Реальные траты россиян в декабре оказались самыми низкими за четыре года — исследование

В декабре 2018 года реальные расходы россиян оказались самыми низкими за последние 4 года. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

В целом траты выросли на 13,2% относительно ноября и на 1,6% по сравнению с декабрем 2017 года. Они стали самыми высокими за те же 4 года, пишет «РИА Новости».

«Таким образом, даже при высоких показателях номинальных расходов реальные траты, то есть «очищенные» от инфляции, оказались самыми низкими за последние 4 года. Даже в кризисном 2015 году предновогодние расходы россиян оказались выше, чем в году ушедшем», — отмечают авторы исследования.

Уточняется, что декабрьский рост повседневных трат был ожидаем и связан с закупками перед праздниками и длинными каникулами. Средний размер чека за месяц вырос на 18% или почти на 100 рублей по сравнению с ноябрем.

«Однако в росте расходов виноваты не только приближавшиеся праздники. Месячная инфляция оказалась самой высокой за весь год (0,8% — прим. ред.). Цены на продукты в среднем выросли на 1,7%, по данным Росстата. Значительно дорожали яйца (15,4% за декабрь — прим. ред.), а также некоторые очень ходовые овощи», — пояснили в холдинге.

Ранее сообщалось, что россияне в 2018 году увеличили траты на одежду, обувь и медицинские услуги.