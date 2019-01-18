МЧС опубликовало шесть основных правил поведения на воде во время крещенских купаний

Главное управление МЧС России в преддверии Крещения, которое пройдет 18 и 19 января, рассказало об основных правилах поведения во время купания в иорданях.

В целом спасатели в первую очередь рекомендуют не злоупотреблять спиртным, быть осмотрительным и следить за своим самочувствием. Всего МЧС опубликовало шесть основных правил для россиян:

Перед погружением обязательно проконсультироваться у врача. Прорубь должна быть хорошо расчищена от осколков льда, чтобы не поскользнуться и не пораниться, и чтобы выбираться было проще. Желательно, чтобы она имела лестницу или мелководную зону для легкого выхода из воды. Никогда не следует погружаться в одиночку — вдруг понадобится помощь. Заходить в воду следует разогретым и постепенно. Так легче переносить холод. Для разогрева перед процедурой можно несколько минут побегать, поприседать, поделать активные движения. Одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и одеваться. Не следует употреблять спиртные напитки до купания, иначе замерзание после выхода будет намного сильнее. К тому же велик риск разрыва кровеносных сосудов. После ныряния человеку для согревания отлично подойдет горячий чай. Не нужно сидеть в проруби до мурашек. Озноб — это признак замерзания, значит уже пора выходить из воды. В среднем достаточно пребывать в воде 10 секунд — как раз можно трижды окунуться, как положено по традиции.

Напомним, ранее врачи рассказали, как не замерзнуть во время крещенских купаний.