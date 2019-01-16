Врачи рассказали, как не замерзнуть во время крещенских купаний

Медики дали советы, что нужно сделать, чтобы не замерзнуть и не простудиться во время крещенских купаний, которые пройдут 18 и 19 января.

По словам врачей, перед тем, как опуститься в воду, необходимо выпить что-то горячее и съесть жирный продукт, например, бутерброд с салом, так как жир перерабатывается достаточно интенсивно, что позволит согреться.

Кроме того, специалисты уточнили, что на голодный желудок человек замерзнет гораздо быстрее, чем сытый, но погружаться в воду после плотного ужина тоже не стоит.

Также медики запрещают употреблять алкоголь перед купанием, потому что на холоде он может спровоцировать приступ аритмии, сообщают «РИА Новости».

Напомним, ранее МЧС опубликовало список оборудованных мест для крещенских купаний в Башкирии.