Депутат Госдумы возьмет на работу человекоподобного робота в качестве помощника

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов попросил аппарат нижней палаты парламента разрешить ему взять на работу человекоподобного робота в качестве помощника.



«Важно, что этот робот будет работать бесплатно. Я позиционирую его не в качестве замены своего помощника, который принимает обращения граждан, а как подспорье», — сказал он.

По словам Власова, робота, похожего на человека, ему предоставит Сбербанк. Он будет предоставлять посетителям информацию о деятельности ЛДПР и самого депутата, пишет «Интерфакс».

Ранее эксперт завил, что в ближайшем будущем в России могут исчезнуть профессии водителя и продавца. Это связано с роботизацией экономики и бизнеса.