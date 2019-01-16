Эксперт заявил, что профессии водителя и продавца исчезнут в ближайшем будущем

В ближайшем будущем в России могут исчезнуть профессии водителя и продавца. Это связано с роботизацией экономики и бизнеса.

«Если верить прогнозам, одни из самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире — это продавцы и водители. То есть две аудитории, куда сейчас нацелено, пожалуй, наибольшее количество роботических сервисов. Но в целом тренд звучит таким образом, что под возможное вытеснение роботами попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации», — заявил глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов на телеканале «Культура».

Он отметил, что на данный момент новые технологии появляются в два-три раза чаще, чем 100 лет назад.

Ранее в HeadHunter сообщили, что профессии специалиста по продажам и бармена стали самыми востребованными в 2018 году.