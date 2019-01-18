Трамп отменил поездку американской делегации на форум в Давос

Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за приостановки работы правительства.

«Из-за того, что 800 тыс. американских рабочих не получают зарплату, и чтобы его команда сумела оказывать им необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе», — сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, ее слова приводит CNBC.

Напомним, в начале января Трамп заявил об отмене своего визита на ВЭФ. Форум также пропустят президент Франции Эммануэль Макрон из-за забастовки «желтых жилетов» и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй из-за Brexit.