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Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум из-за приостановки работы правительства

21:50, 10.01.2019
Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум из-за приостановки работы правительства
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене своего визита на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за приостановки работы американского правительства.

«Из-за непримиримой позиции демократов по безопасности на границах и чрезвычайной важности безопасности нашей страны я при всем уважении отменяю свой очень важный визит в Давос на ВЭФ. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФ», — написал он в Twitter.

Напомним, 22 декабря правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования.

Это стало результатом провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.

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