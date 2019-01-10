Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум из-за приостановки работы правительства

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене своего визита на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за приостановки работы американского правительства.

«Из-за непримиримой позиции демократов по безопасности на границах и чрезвычайной важности безопасности нашей страны я при всем уважении отменяю свой очень важный визит в Давос на ВЭФ. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФ», — написал он в Twitter.

Напомним, 22 декабря правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования.

Это стало результатом провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.