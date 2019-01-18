Мэй отказалась от поездки в Давос из-за Brexit

Фото: ru.wikipedia.org / Controller of Her Majesty’s Stationery Office

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По информации Bloomberg, решение Мэй связано с необходимостью вести переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Ранее британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин внес предложение о выражении вотума недоверия правительству Великобритании.

Однако парламент Великобритании выразил доверие правительству, несмотря на ситуацию вокруг Brexit. После этого Тереза Мэй пообещала осуществить волю британского народа и вывести страну из состава Евросоюза.