Мэй отказалась от поездки в Давос из-за Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По информации Bloomberg, решение Мэй связано с необходимостью вести переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Ранее британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин внес предложение о выражении вотума недоверия правительству Великобритании.
Однако парламент Великобритании выразил доверие правительству, несмотря на ситуацию вокруг Brexit. После этого Тереза Мэй пообещала осуществить волю британского народа и вывести страну из состава Евросоюза.ОбществоВласть
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