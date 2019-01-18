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Трофимова покинула AKPA из-за внутренних разногласий — СМИ

02:33, 18.01.2019
Трофимова покинула AKPA из-за внутренних разногласий — СМИ
Фото: скриншот видео youtube.com

Екатерина Трофимова, возглавлявшая Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) с момента его основания в 2015 году, ушла в отставку из-за внутренних разногласий.

По информации источников РБК, в руководстве АКРА возникли разногласия по поводу дальнейшего развития агентства.

«Трофимова хотела диверсификации, а ее оппоненты — сосредоточиться на рейтинговой деятельности», — рассказал один из собеседников.

Источник, близкий к АКРА, отметил, что было и второе важное разногласие, ставшее причиной ухода Трофимовой.

«Главный упрек Трофимовой со стороны совета директоров в том, что она экономила и мало тратила на развитие», — заявил он.

Напомним, что об отставке Трофимовой с поста гендиректора АКРА рассказал председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон.

Экономика
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