Трофимова покинула AKPA из-за внутренних разногласий — СМИ

Екатерина Трофимова, возглавлявшая Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) с момента его основания в 2015 году, ушла в отставку из-за внутренних разногласий.



По информации источников РБК, в руководстве АКРА возникли разногласия по поводу дальнейшего развития агентства.



«Трофимова хотела диверсификации, а ее оппоненты — сосредоточиться на рейтинговой деятельности», — рассказал один из собеседников.



Источник, близкий к АКРА, отметил, что было и второе важное разногласие, ставшее причиной ухода Трофимовой.



«Главный упрек Трофимовой со стороны совета директоров в том, что она экономила и мало тратила на развитие», — заявил он.



Напомним, что об отставке Трофимовой с поста гендиректора АКРА рассказал председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон.