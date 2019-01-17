Гендиректор АКРА Трофимова ушла в отставку

Гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова ушла в отставку. Имя нового руководителя крупнейшего в России рейтингового агентства пока не названо.

Об уходе Трофимовой рассказал председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон, пишут «Ведомости».

Трофимова возглавляла АКРА с момента его основания в 2015 году. До этого она была членом правления «Газпромбанка», где курировала в том числе работу центра рейтингового консультирования. До этого Трофимова более 10 лет была финансовым аналитиком, директором и руководителем группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ в агентстве S&P, одном из «большой тройки» глобальных рейтинговых агентств.

АКРА было создано по инициативе Центробанка после того, как «большая тройка» (Moody's, Fitch, S&P) снизила кредитные рейтинги России до «спекулятивного» уровня. 27 ведущих российских банков и корпораций вложили в уставный капитал АКРА 3 млрд руб. Среди акционеров АКРА (у каждого по 3,7%) — Сбербанк, «Альфа-банк», ВТБ, «Газпромбанк», Московский кредитный банк, «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк», Московская биржа, «Росгосстрах» и др.

