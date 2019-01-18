Новая замглавы Хакасии из Казани опровергла информацию о получении премии в миллион рублей

Новый заместитель главы Хакасии Юлия Исмагилова опровергла получение премии в миллион рублей.

«Я не получала ни миллионных, ни полумиллионных премий. И официальное разъяснение Правительства Хакасии по этому поводу давно уже опубликовано» — написала Исмагилова на своей странице во «ВКонтакте».



Она также рассказала, что журналисты искали миллион в представительстве Хакасии в Москве и у нее дома.

«Кстати, для этого им не пришлось запускать квадрокоптер, так как я живу в квартире хрущевского периода площадью 34 кв. м. Но это журналистов нисколько не смутило, они продолжили поиски миллиона и напугали моего ребенка и даже соседей» — сообщила чиновница.

Исмагилова пообещала, что с этого месяца будет выкладывать свою зарплатную ведомость, чтобы больше не возникало вопросов.



Ранее сообщалось, что заместитель главы Хакасии Юлия Исмагилова получила премию в 300 процентов оклада. В пресс-службе главы Хакасии сообщили, что Исмагилова назначена на должность в ноябре прошлого года с ежемесячным окладом 24 747 рублей. При этом местные сообщали, что Исмагилова получила премию от 500 тыс. до 1 млн рублей.