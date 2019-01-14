Новая замглавы Хакасии из Казани получила премию в 300 процентов оклада

Новый заместитель главы Хакасии Юлия Исмагилова за две недели работы получила премию в 300 процентов оклада. Документ о премировании Исмагиловой подписал и. о. председателя правительства Хакасии Андрей Асочаков.

В пресс-службе главы Хакасии объяснили, что чиновницу премировали за счет экономии по фонду оплаты труда постоянного представительства Хакасии в Москве.



По данным представителей пресс-службы, Исмагилова назначена на должность в ноябре прошлого года с ежемесячным окладом 24 747 рублей, передает агентство «Говорит Москва». При этом местные сообщают, что Исмагилова получила премию от 500 тыс. до 1 млн рублей.



Исмагилова родилась в апреле 1981 года в Казани. Имеет два высших образования, основная квалификация — «юрист». С 2012 года работала в федеральных органах власти, в том числе в администрации президента РФ. До назначения в Хакасию она занимала должность в департаменте по реализации общественных проектов аппарата полпреда президента в ПФО.



Ранее стало известно, что исполняющий обязанности замгубернатора Воронежской области Юрий Агибалов получил выплату в размере 23 окладов за выход на пенсию. Позднее он был уволен с занимаемой должности.