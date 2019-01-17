Ганус о заседании WADA по вопросу РУСАДА: «Есть позитивные сигналы, которые я получил»
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что предстоящее заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу РУСАДА не станет формальным событием.
"«Есть позитивные сигналы, которые я уже получил. Но я бы предложил дождаться исполкома WADA, который не будет формальным мероприятием, это точно» — сказал он в беседе с ТАСС.
«WADA руководствовалось не формальными требованиями, а духом закона, чтобы разобраться в этом кризисе, чтобы раз и навсегда закрыть эту страницу» — подчеркнул Ганус.
Напомним, ранее эксперты WADA закончили работу по извлечению базы данных московской лаборатории. Комиссия теперь сформирует рекомендацию для рассмотрения исполкомом WADA 22 января.Спорт
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